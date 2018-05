BBY : «Les limogeages du recteur de l’Ugb et du Dg du Crous ne préjugent en rien de l’issue de l’enquête»

Le limogeage du recteur de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis ainsi que du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (Crous) n’ont rien à voir avec l’enquête déclenchée par le procureur de la République qui va se poursuivre. C’est ce qu’a déclaré, à travers un communiqué, le Secrétariat exécutif permanent de Benno bokk yakaar (Sep-Bby).



L’instance dirigeante de la coalition présidentielle qui s’est prononcée sur la situation qui prévaut, après le meurtre de Mouhamed Fallou Sène, à l’université a par ailleurs salué les décisions du chef de l’Etat qui, selon elle, a pris les mesures nécessaires pour apaiser la tension.



«Ces mesures, qui ne préjugent en rien de l'issue de l'enquête judiciaire ouverte avec promptitude par le procureur de la région de Saint-Louis, et la saisine de l’IGE pour faire toute la lumière sur la gestion des bourses participeront assurément à l'apaisement de la situation pour une reprise du cours normal des enseignements», relève le document.



Et de conclure : «Tout en renouvelant ses condoléances attristées à la famille du défunt et à toute la communauté universitaire, le SEP de BBY appelle à nouveau les étudiants, la communauté universitaire, les acteurs politiques et la société civile, au calme et à la sérénité pour la paix et la stabilité de notre cher pays».