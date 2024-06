BCEAO : les taux directeurs et perspectives économiques positives maintenus à 3,50% et 5,50%

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a annoncé, ce mardi 4 juin 2024 après une réunion, que son principal taux directeur qui est de 3,50 % reste maintenu de même pour le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal qui est fixé à 5,50 %. Ces niveaux, en vigueur depuis le 16 décembre 2023, restent inchangés.



Cette décision, précise l’institution, intervient dans un contexte d’inflation maîtrisée et d’amélioration des comptes extérieurs de l’Union. Le taux d’inflation a légèrement augmenté à 2,8 % au premier trimestre 2024, mais reste dans la zone cible de 1 à 3 %. Pour l’ensemble de l’année 2024, l’inflation est prévue à 2,9 %, en baisse par rapport aux 3,7 % enregistrés en 2023.



Sur le plan économique, l’Union a connu une croissance dynamique avec un PIB réel en hausse de 5,1 % au premier trimestre 2024, après une progression de 4,8 % au trimestre précédent. Pour l’année 2024, la croissance devrait atteindre 6,1 % contre 5,3 % en 2023, témoignant de la vigueur économique de la région.



La situation extérieure de l’Union s’est également améliorée au premier trimestre 2024, grâce « principalement à l’augmentation des recettes d’exportation et à la mobilisation de ressources extérieures par les États membres de l’union ». Le financement de l'économie reste solide, avec une progression des crédits à l'économie de 5,0 % en rythme annuel à fin mars 2024.



Le comité a déclaré qu'il continuera d’analyser l’évolution de l’inflation et de la situation économique, financière et monétaire. Il se tient prêt à prendre, si nécessaire, des mesures pour assurer la stabilité monétaire de la zone.