Babacar Ba dénonce les pressions de la ministre wallonne Cécile Neven sur le Sénégal

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a fermement condamné ce dimanche les propos de la ministre wallonne de l’Énergie et du Climat, Cécile Neven, concernant d'éventuelles suspensions de financements vers le Sénégal. Cette réaction fait suite aux menaces de sanctions financières brandies après le vote d'une loi durcissant les peines liées à l’homosexualité au Sénégal, un acte que M. Ba qualifie d'atteinte inacceptable à la souveraineté nationale.



Dans un communiqué publié à Thiès, le responsable de l'organisation de la société civile a réaffirmé le droit du Sénégal, en tant qu’État souverain, à définir son cadre législatif en cohérence avec ses valeurs culturelles et son identité. Il rejette catégoriquement toute forme de pression extérieure ou de conditionnalité des aides publiques liée à l'orientation sociale du pays.



Babacar Ba a par ailleurs salué la position du gouvernement sénégalais pour son refus des financements assortis de conditions jugées contraires aux principes fondamentaux de la nation. Il appelle le peuple sénégalais à l'unité derrière l’État pour soutenir la préservation des valeurs nationales face aux influences étrangères.



Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a fermement condamné ce dimanche les propos de la ministre wallonne de l’Énergie et du Climat, Cécile Neven, concernant d'éventuelles suspensions de financements vers le Sénégal. Cette réaction fait suite aux menaces de sanctions financières brandies après le vote d'une loi durcissant les peines liées à l’homosexualité au Sénégal, un acte que M. Ba qualifie d'atteinte inacceptable à la souveraineté nationale.



Dans un communiqué publié à Thiès, le responsable de l'organisation de la société civile a réaffirmé le droit du Sénégal, en tant qu’État souverain, à définir son cadre législatif en cohérence avec ses valeurs culturelles et son identité. Il rejette catégoriquement toute forme de pression extérieure ou de conditionnalité des aides publiques liée à l'orientation sociale du pays.



Babacar Ba a par ailleurs salué la position du gouvernement sénégalais pour son refus des financements assortis de conditions jugées contraires aux principes fondamentaux de la nation. Il appelle le peuple sénégalais à l'unité derrière l’État pour soutenir la préservation des valeurs nationales face aux influences étrangères.

