Babacar Ba du Forum du Justiciable : "il faut fermer les facs de droit et brûler le Code de procédure pénale"

Le Coordonnateur du Forum du justiciable est excédé par la décision du juge de passer outre l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, a exprimé de manière brutale sa déception quant à la marche de la justice au Sénégal.



Babacar Ba demande purement et simplement de fermer les facultés qui enseignent le Droit au Sénégal et de brûler le Code de procédure pénale. " Il faut fermer les facs de droit et brûler le code de procédure pénale", a-t-il pesté ce mercredi 18 juillet après le rejet de la demande de liberté immédiate de Khalifa Sall par le juge Demba

Kandji