Babacar Gaye, porte-parole Pds : "Il n'y a aucune disposition de la loi qui interdit à Karim d'être candidat à la Présidentielle"

Les libéraux continuent de jubiler après l'annonce du tribunal de Paris, rejetant en appel la demande de confiscation des biens de Karim Wade, formée par l'Etat du Sénégal.

Après des communiqués des avocats de l'ancien ministre d'Etat et du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds) pour magnifier la décision de la juridiction française, les avocats de l'Etat, par le biais de Me Félix Moussa Sow, ont tenu à préciser que cette décision du tribunal de Paris ne remet pas cause la sentence rendue par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), qui a condamné Karim à 6 ans de prison assortie d'une amende de plus d'une centaine de milliards.



Selon le porte-parole du Pds, Babacar Gaye, qui était l'invité de Rfm Matin ce jeudi, la décision de la Crei ne les dérange plus outre mesure, puisqu'elle ne remet pas en cause la probabilité d'une candidature de Karim Wade à une élection présidentielle au Sénégal. Babacar Gaye affirme que le fils de Me Abdoulaye Wade n'a qu'une seule exigence à remplir pour devenir candidat à la Présidentielle de 2019. "Il doit faire une déclaration sur l'honneur, qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise", dit-il avant de rappeler que les conséquences de la condamnation de Karim Wade par la Crei ne remettent pas en cause sa candidature.

"La loi n'a pas prévu parmi les délits de condamnation de Karim Wade, un délit qui lui empêche d'être éligible. La loi parle de délit de corruption de certaines peines infamantes. Mais l'enrichissement illicite n'en fait pas partie, parce que c'est un délit d'exception", dit-il.