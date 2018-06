Bac 2018 : 157 678 candidats inscrits

Ils seront probablement près de 157 678 candidats à participer aux épreuves du baccalauréat de 2018. C’est ce qu’a déclaré le professeur Socé Ndiaye lors de la conférence de presse qu’il a t enue pour se prononcer sur la question.



Ces candidats seront répartis dans 455 centres principaux et 70 centres secondaires, a-t-il renseigné.

Le Directeur de l’Office du Bac qui se prononçait sur l’organisation des épreuves de 2018 d’informer que 515 jurys sont retenus en plus des 69 jurys d’EPS et 18 super jurys.





Pour un bon déroulement des examens de cette année, 8216 examinateurs, 1600 secrétaires; 18 600 surveillants; 15 transcripteurs; 52 mécanographes sont sélectionnés.



Les séries littéraires (L) raflent la mise avec 80,7 %, suivies des séries scientifiques (S) qui comptabilisent 16,8 %, les candidats au bac Technique et pro représentent quant à eux, 02,5 %, a renseigné le successeur de Babou Diaham.



A l’en croire, le bac général débutera le 17 juillet prochain. Mais les anticipées de philosophie vont se tenir le 29 juin. Quant au Bac technique, il va démarrer le lundi 2 juillet. Mais déjà, informe-t-il, les épreuves facultatives se sont tenues du 6 au 9 juin 2018.