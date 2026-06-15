Bac technique 2026 à Fatick : le ministre Idrissa Samb déplore une faible participation des élèves

Le baccalauréat technique et professionnel a débuté ce lundi 15 juin 2026 au centre secondaire de Fatick. Au total, 56 candidats, dont 43 filles, planchent sur les épreuves. À cette occasion, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, s’est rendu au lycée technique de Fatick pour constater le bon déroulement de l’examen.



« Nous avons noté avec satisfaction que l’organisation a été très bien menée. Tout se déroule normalement et les élèves composent dans de bonnes conditions. Après leur avoir souhaité bonne chance, nous les encourageons néanmoins à redoubler d’efforts », a déclaré le ministre.



Il a également regretté la faible fréquentation de l’enseignement technique et professionnel. « Nous constatons un faible taux de participation des élèves », a-t-il souligné.



Une majorité de filles et un appel aux garçons



Autre constat : la dominance des filles parmi les candidats, qui représentent 61,06 % des inscrits. « Les garçons doivent fournir davantage d’efforts pour intégrer les séries scientifiques », a lancé Idrissa Samb.

Fatick deviendra bientôt un centre principal d’examen



Le ministre a rappelé que la formation professionnelle occupe une place centrale dans l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 », avec un objectif de plus de 30 % d’élèves orientés vers les filières scientifiques. « L’avenir de l’Afrique, et du Sénégal en particulier, repose sur la formation de nombreux ingénieurs, techniciens en agronomie et spécialistes en intelligence artificielle. Nous devons donc promouvoir massivement la formation professionnelle et technique », a-t-il insisté.



Enfin, Idrissa Samb a annoncé que le lycée technique de Fatick, actuellement centre secondaire, sera très prochainement érigé en centre principal d’examen, répondant ainsi à une ancienne demande des autorités éducatives de la région.