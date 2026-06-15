Épreuves du CFEE les 17 et 18 juin: le ministère rappelle aux candidats, parents et enseignants les règles à respecter

Le ministère de l’Éducation nationale rappelle aux candidats, aux parents d’élèves et aux enseignants que les épreuves du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) se dérouleront les 17 et 18 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national.



Résultats dans les dix jours



Selon une note du ministère, avec la nouvelle formule du CFEE, la correction et la proclamation des résultats interviendront dans les dix jours suivant la fin des épreuves.



À quelques jours de cet important rendez-vous scolaire, le ministère indique qu’il est demandé à tous les candidats de faire preuve de discipline, de sérénité et de responsabilité. La tutelle rappelle que l’introduction dans les centres d’examen de tout téléphone portable, montre connectée, écouteur Bluetooth, tablette ou tout autre objet connecté ou moyen de communication électronique est strictement interdite.



« Tout manquement à cette disposition expose son auteur aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur », avertit le ministère de l’Éducation nationale.



Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, invite les parents d’élèves à accompagner leurs enfants en veillant à leur repos, à leur ponctualité et au respect des consignes d’examen.



Il encourage également les enseignants et encadreurs à « poursuivre leurs efforts de soutien, d’encadrement et de motivation afin de permettre aux candidats d’aborder les épreuves dans les meilleures conditions ».