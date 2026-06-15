Incendie à Télé-École : le ministre Moustapha Guirassy rassure et promet un soutien financier et matériel

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s’est rendu ce lundi 15 juin 2026 à Télé-École, accompagné d’une importante délégation composée d’experts et de conseillers. Il a été reçu par le professeur Assane Mboup directeur de l’établissement, et son équipe. L’objectif de cette visite était d’évaluer la situation après l’incendie qui a ravagé les locaux la semaine précédente.
« Vous venez d’être éprouvés rudement et avec atrocité. Nous savons ce que c’est. Et vous voilà debout. Je vous marque toute mon admiration pour l’exemple que vous donnez à nos concitoyens. C’est cela, la vie : il faut rester debout, quelle que soit la situation », a déclaré le ministre.
M. Guirassy s’est engagé à organiser, dans les meilleurs délais, un cadre d’échanges et d’études afin d’élaborer conjointement une stratégie de relance concrète et pragmatique.
« Vous aurez à vos côtés le ministère de l’Éducation nationale et certainement les autres membres du gouvernement. Vous l’aurez financièrement à vos côtés, vous l’aurez matériellement à vos côtés. Nous souhaitons que ce partenariat ne soit pas simplement financier ou matériel, mais que nous puissions être associés à la substance même de vos activités pour vous aider à vous relever », a-t-il promis.
Le signal intact grâce à la technologie IP
Le ministre s’est enfin félicité de constater que, malgré l’incendie, le signal de Télé-École est resté intact sur toutes les plateformes de diffusion, grâce à sa technologie IP avant-gardiste.
Pour rappel, un incendie s’est déclaré le mardi 9 juin dans les locaux de Télé-École, situés à Sacré-Cœur 3. Le sinistre a entièrement ravagé le bâtiment abritant cette chaîne de radio et de télévision éducative, spécialisée dans la formation et l’enseignement à travers des supports numériques. Heureusement, aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n’ont été signalés, malgré l’ampleur des dégâts matériels.
« Vous venez d’être éprouvés rudement et avec atrocité. Nous savons ce que c’est. Et vous voilà debout. Je vous marque toute mon admiration pour l’exemple que vous donnez à nos concitoyens. C’est cela, la vie : il faut rester debout, quelle que soit la situation », a déclaré le ministre.
M. Guirassy s’est engagé à organiser, dans les meilleurs délais, un cadre d’échanges et d’études afin d’élaborer conjointement une stratégie de relance concrète et pragmatique.
« Vous aurez à vos côtés le ministère de l’Éducation nationale et certainement les autres membres du gouvernement. Vous l’aurez financièrement à vos côtés, vous l’aurez matériellement à vos côtés. Nous souhaitons que ce partenariat ne soit pas simplement financier ou matériel, mais que nous puissions être associés à la substance même de vos activités pour vous aider à vous relever », a-t-il promis.
Le signal intact grâce à la technologie IP
Le ministre s’est enfin félicité de constater que, malgré l’incendie, le signal de Télé-École est resté intact sur toutes les plateformes de diffusion, grâce à sa technologie IP avant-gardiste.
Pour rappel, un incendie s’est déclaré le mardi 9 juin dans les locaux de Télé-École, situés à Sacré-Cœur 3. Le sinistre a entièrement ravagé le bâtiment abritant cette chaîne de radio et de télévision éducative, spécialisée dans la formation et l’enseignement à travers des supports numériques. Heureusement, aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n’ont été signalés, malgré l’ampleur des dégâts matériels.
Autres articles
-
Épreuves du CFEE les 17 et 18 juin: le ministère rappelle aux candidats, parents et enseignants les règles à respecter
-
Bac technique 2026 à Fatick : le ministre Idrissa Samb déplore une faible participation des élèves
-
Plainte des sinistrés de Pikine et Guédiawaye : 386 familles réclament leurs maisons de "Plan Jaakhay"
-
Jaxaay : un nouveau-né retrouvé sans vie dans un patio, une enquête ouverte
-
Koussan: de violents affrontements enregistrés suite à une tentative d’expulsion de Sénégalais d’origine malienne