Prise de fonction du ministre des Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à l'État-major général

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a effectué ce lundi 15 juin 2026 une visite de prise de contact à l'État-major général des Armées, situé au Camp Dial Diop de Dakar, selon une note de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA).



Après les honneurs militaires qui lui ont été rendus, le ministre a procédé au dépôt d'une gerbe au mémorial du souvenir, avant de signer le livre d'or.



Enfin, une présentation sur l'organisation et les missions des Armées lui a été faite au centre de planification et de coordination des opérations.