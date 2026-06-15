Sénégal sans tabac : le ministère de la Santé passe à l'offensive

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé ce lundi 15 juin, un appel à la mobilisation générale pour un Sénégal sans tabac, réaffirmant son « engagement à combattre le tabagisme et la dépendance à la nicotine ». Cette déclaration faite sur sa page Facebook, indique les priorités de l'action sanitaire publique, visant à contrer ce qui demeure la première cause évitable de maladies et de mortalité dans le pays.



Le ministère rappelle que « le tabac demeure l’une des principales causes évitables de maladies et de décès. Ensemble, démasquons les stratégies de séduction de l’industrie du tabac et protégeons notre santé, celle de nos familles et de nos communautés ».



Pour inverser la tendance, les autorités sanitaires jugent indispensable de démasquer collectivement les stratégies de séduction déployées par l'industrie du tabac, qui cible particulièrement les jeunes générations. Cette prise de conscience collective est présentée comme le levier essentiel pour protéger la santé des populations et préserver l'équilibre des communautés.

