"La quasi-totalité de mes joueurs n'étaient pas nés" : Deschamps balaie le souvenir de 2002 avant France-Sénégal

À la veille du premier match de l'équipe de France en Coupe du monde 2026 contre le Sénégal, prévu mardi (19h00 GMT) au MetLife Stadium de New York, Didier Deschamps s'est présenté en conférence de presse.



Interrogé sur la célèbre confrontation de 2002, qui avait vu le Sénégal s'imposer face aux Bleus (1-0), le sélectionneur français a évoqué une page d'histoire désormais à tourner.



« Ça fait partie de l'histoire, mais sincèrement, même Ngolo Kanté qui était là, je ne suis pas sûr qu'il ait regardé ce match. La quasi-totalité de mes joueurs n'étaient pas nés en 2002. Moi, j'ai regardé le match, même si je n'y étais pas. Ça fait partie de l'histoire », a confié Deschamps.



« Je sais que vous avez ce fameux mot "revanche". Il n'y a pas de revanche dans le football. D'autant que cela remonte à 24 ans. Ce sera une autre page à écrire, bien différente de celle de 2002 », a ajouté le sélectionneur des Bleus.



« Tant mieux pour le Sénégal si cela leur a réussi à l'époque. Aujourd'hui, nous allons tout faire pour que le résultat soit en notre faveur », a-t-il conclu.