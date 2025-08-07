Baccalauréat 2025 : Le taux de réussite en baisse (47,76 %)

Le Sénégal enregistre une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat 2025, désormais établi à 47,76 %, contre 50,50% l'année dernière. C’est ce qu’a révélé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, lors d’une conférence de presse tenue mercredi, dans les locaux de son ministère à Diamniadio (Dakar).



Dans les statistiques globales communiquées par le ministre, le baccalauréat technique tire son épingle du jeu avec un taux de réussite de 69,24 %, contre 47,16 % pour le bac général. Paradoxalement, la filière littéraire, qui concentre la majorité des candidats, reste la moins performante, notamment chez les filles, avec un taux de réussite de 42,70 %.



Par ailleurs, seuls 10,44 % des admis ont obtenu une mention. La série S2 domine en nombre de mentions « Bien » et « Très bien ». Cependant, les filles, bien qu’elles soient majoritaires parmi les candidats, restent sous-représentées dans les mentions d’excellence.



En ce qui concerne la répartition par type d’établissement : les établissements publics affichent les meilleurs résultats, avec 57,92 % d’admis ; suivis par les établissements privés laïcs : 42,05 % ; et enfin, les candidats libres ferment la marche avec seulement 20,49 % de réussite.



Les établissements confessionnels, quant à eux, se démarquent nettement avec un taux record de 89,16 %.



Sur le plan régional, Dakar arrive en tête avec 60,41 % de réussite, suivie de Louga (52,69 %) et Rufisque (52,04 %). En bas du classement figurent Sédhiou (36,69 %) et Ziguinchor (38,42 %).



À l’échelle sous-régionale, le Sénégal perd du terrain, alors que ses voisins affichent des progrès notables : Côte d’Ivoire (41,15 %), Bénin (73,02 %), Togo (72,63 %), Maroc : (83 %).



« Une telle baisse, alors que nos voisins progressent, doit nous interroger », a averti Dr Abdourahmane Diouf.



Contrairement aux idées reçues, le ministre affirme que le Sénégal est encore loin d’une saturation universitaire. On ne compte que 1 505 étudiants pour 100 000 habitants, alors que l’objectif est fixé à 2 000.



Autre chiffre préoccupant dévoilé lors de ce point de presse et qui a suscité des murmures dans l’assistance : seuls 5 élèves sur 100 entrant en classe de CI (cours d’initiation) parviennent jusqu’à l’université.



Pour l’année 2025, le Sénégal a enregistré 77 388 nouveaux bacheliers, rapporte L’Observateur dans son édition du jeudi 7 août.