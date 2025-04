Baccalauréat 2025 : la presse koldoise en synergie pour redresser les résultats de la région

La mobilisation s’intensifie dans la région de Kolda, classée dernière au baccalauréat en 2024. Ce vendredi, une émission spéciale décentralisée, synchronisée et animée depuis le Lycée Alpha Molo Baldé a mis en lumière les efforts conjoints pour inverser cette tendance peu reluisante.



Dans une atmosphère studieuse et empreinte d’espoir, les acteurs du système éducatif local, accompagnés par la presse régionale, ont dressé un état des lieux plutôt rassurant. Le niveau d’exécution des PHARES (Progressions Harmonisées et des Évaluations Standardisées) a été jugé satisfaisant, tout comme la tenue rigoureuse des livrets scolaires. Autant d’indicateurs qui augurent d’une possible amélioration lors de la session du baccalauréat prévue en juillet 2025.



Cependant, tout n’est pas rose. Le proviseur du lycée, appuyé par son personnel enseignant, a tenu à alerter sur le manque d’implication de certains élèves, qui freine les efforts collectifs. « Nous notons avec regret une absence d’engagement de la part d’une frange de nos potaches. Il est urgent qu’ils prennent conscience des enjeux », a-t-il souligné.



Face à cette situation, les représentants du gouvernement scolaire n’entendent pas rester les bras croisés. Conscients du rôle moteur qu’ils peuvent jouer, ils ont pris l’engagement de mener des campagnes de sensibilisation auprès de leurs camarades, pour susciter une dynamique d’effort et de réussite.



Cette émission, initiative inédite dans la région, s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations formulées lors du dernier forum académique dédié aux performances scolaires à Kolda. Elle traduit la volonté ferme des différents acteurs de faire front commun pour sortir Kolda du bas du classement national.



Unis autour d’un objectif commun, les Koldois espèrent faire de 2025 l’année du sursaut et de la résilience éducative.