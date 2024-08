Baccalauréat : taux de réussite de 50,50 % le Lycée de Djinaky (Bignona) est la meilleure école publique du baccalauréat 2024 au Sénégal

Le taux de réussite au baccalauréat est de 50,50 %. L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur, Docteur Abdourahmane Diouf. Il l’a fait savoir lors d’une conférence de presse ce lundi.

M. Diouf a révélé que le lycée de Djinaky, dans le département de Bignona, est la meilleure école publique cette année.



Un taux qui place le Sénégal loin de certains pays comme le Bénin et le Maroc. Le nombre de nos bacheliers reste faible. Il est de 78 246. La meilleure moyenne du baccalauréat 2024, toutes séries confondues, est de 17.85 sur 20. Elle est obtenue par Mlle Loriane Ingrid Senghor du Lycée d’excellence de Diourbel.

Le Lycée Limamoulaye a obtenu le plus grand nombre de bacheliers (valeur absolue). Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, «1210 écoles qui ont présenté plus de 100 candidats, l’école Mikado arrive en tête au niveau national, suivie de l’institution Notre Dame et de l’école catholique Notre Dame du Liban.

Le Lycée de Djinaky (Bignona) qui arrive en 7ème position au niveau national est la seule école publique du Top 10. Elle est ainsi la meilleure école publique du baccalauréat 2024 au Sénégal».