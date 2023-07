Bagarre à la prison de Mbour : des nouvelles des gardes du corps de Sonko

Alors qu’on n’a pas fini de parler de la mort de Ousmane Dia, un détenu décédé à la suite d’une crise épileptique à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour, une rocambolesque histoire de bataille rangée entre un groupe de détenus gangster et des gardes du corps de Ousmane Sonko secoue ladite prison. Samedi, les deux camps se sont venus en main pour une affaire de culière.



Au cours de la rixe sanglante qui a eu lieu samedi dernier, Abdoulaye Ndiaye, l’un des protagonistes, a été a ébouillanté. Evacué à l’infirmerie, il a reçu les premiers soins.



Selon le journal, l’administration pénitentiaire a pris de nouvelles décisions pour faire revenir le calme dans la Mac. Elle a mis sur pied un impressionnant dispositif sécuritaire, a procédé à des changements de taille.



Désormais, ces deux parties adverses, ne partagent plus la même cour encore moins la même chambre. En effet, les hommes d’Ousmane Sonko dont Abdoulaye Ndiaye qui a finalement rejoint ses collègues, sous bonne escorte, après ses soins, logent désormais à la cité « Malax » plus précisément à la chambre 16.



Les autres membre du gang sont à la Grande cour avec notamment une partie du groupe logée à la chambre 6.