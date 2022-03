Bagarre aux Baux maraîchers de Pikine: un agent de la Bip assène coup de poing à un chauffeur de 7 places

Une violente dispute suivie d'une altercation, a eu lieu hier jeudi, vers 9 h, à la gare routière des Baux Maraîchers de Pikine, entre un chauffeur de véhicule «7 places» et un agent de police de la Brigade d'intervention polyvalente (Bip). Selon les informations fournies par « Les Échos », le policier a asséné un coup-de-poing au visage de son protagoniste qui s'est retrouvé avec un œil (gauche) au beurre noir.



A en croire le journal, tout a commencé lorsque le policier en civil répondant au nom de S. Nd. a eu des échanges de propos durs avec le chauffeur du 7 places. L'agent de la Bip accompagné de son épouse et de son fils devait se rendre à Kër Ayib avec eux.



Pendant un moment, le policier et le chauffeur se sont livrés à un échange d’insanités, lorsque soudain, le chauffeur, piqué au vif, a refusé de transporter le couple et leur enfant. Par ailleurs, il leur a demandé de descendre de sa voiture et a débarqué leurs bagages. L'agent de la Bip qui s'est emporté, a chargé le chauffeur et lui a asséné un violent coup de poing à la figure lui causant une contusion à l'œil gauche.



Surpris par cette frappe, le chauffeur qui a repris ses esprits, s’est dirigé en courant vers son véhicule où il a pris une barre de fer pour se venger. L'agent de la Bip s’est aussitôt mis sur ses gardes et a dégainé son arme de service (un pistolet). Alertés, les policiers du commissariat d'arrondissement de Pikine se sont rendus à la gare routière des Baux Maraîchers et ont interpellé les deux protagonistes.



Soumis à un interrogatoire par les enquêteurs, l'agent de la Bip a déclaré avoir asséné un coup de poing au chauffeur de véhicule de «7 places». Cependant, il a nié avoir sorti son arme de service. Ce, malgré que les témoins oculaires de l'altercation qui ont soutenu le contraire.



De son côté, le chauffeur a affirmé qu’il va porter plainte contre l’agent de la Bip lorsqu'il finira de subir des soins médicaux à ses propres frais dans un hôpital. Finalement, ils ont été tous les deux libérés, sur instructions du procureur de la République du Tribunal de Grande instance de Pikine/Guédiawaye.