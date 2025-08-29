Bains mystiques : un marabout gruge un commerçant du marché Sandaga de 300 millions Fcfa

Touba Diop dit Serigne Khadim (44 ans) a été arrêté et déféré hier, jeudi, au parquet pour "escroquerie" portant sur la somme de 300 millions de Fcfa. Les faits remontent en 2021 quand Serigne Khadim a proposé des bains mystiques à B.Diop qui avait hérité d’un magasin de friperie qui appartenait à son père A.Diop pour fructifier son business et le protéger du mauvais sort.



Cependant, B.Diop déclare que de 2021, année où les bains ont commencé, à 2025, il a remis fréquemment entre 200 et 500.000 Fcfa au "marabout" par espèces ou par transfert d'argent.



Selon le journal Libération dans sa parution de ce Vendredi, les enquêteurs ont formellement retracé 132,712 millions de Fcfa rien que pour les transferts d'argent alors que le préjudice total est de 300 millions de Fcfa.



Interrogé, le mis en cause a confirmé les réceptions de fonds tout en indiquant ne pas connaître le montant total. Quant à l’utilisation des fonds, le prévenu a prétendu qu'ils auraient servi à gérer la nourriture de ses «nombreux talibés ».