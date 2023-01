Baisse des loyers : « tout ce que nous voulons, c’est de voir l’Etat appliquer les mesures » (Assane Boye, ITW)

L’Etat du Sénégal, qui avait décidé de passer par l’Assemblée nationale pour faire voter la loi sur la baisse du loyer, a finalement décidé autrement. Le Premier ministre Amadou Bâ a saisi le Conseil constitutionnel pour obtenir la signature d'un décret en lieu et place d’une loi. Dans une interview avec PressAfrik, Assane Boye, secrétaire général exécutif de la Ligue des consommateurs du Sénégal, a fait savoir que ces niveaux de baisse ont été pris au sortir d’une concertation avec tous les acteurs (bailleurs, associations consuméristes, ect…).



Par conséquent, il est d'avis que, cela ne doit pas poser problème si le président de la République Macky Sall, comme le lui confère la Constitution, venait à "réglementer ". Lors de cette rencontre, a rappelé M. Boye, il a été proposé une « commission de régulation ». Mais pour lui, il faut aller plus loin en installant des « bureaux de loyers dans toutes les communes pour couper les intermédiaires et contrôler tout ce qui se passe dans les maisons ». Il n'a pas manqué de proposer quelques solutions pour désengorger Dakar. Une autre façon, selon lui de forcer les bailleurs à baisser le prix du loyer. (ENTRETIEN VIDEO)