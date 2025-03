Baisse des obligations du Sénégal-Dr Babo Amadou Ba minimise : "Il n’y a aucun problème"

La récente baisse des obligations souveraines du Sénégal après l’abaissement de la note du pays par S&P Global Ratings et Moody’s a suscité des débats. Alors que ces agences de notation américaines pointent du doigt un fardeau de la dette plus élevé que prévu et des lacunes en matière de gouvernance, certains relativisent ces baisses. Ce, en mettant en avant la nature volatile des marchés financiers.



C’est notamment le cas de Dr Babo Amadou Ba, économiste et expert en finance commerciale, qui a pris la parole dans l’émission Midi Keng sur PressAfrik TV pour " normaliser l’impact de cette évolution." Selon lui, les fluctuations des obligations sur le marché financier sont normales et fréquentes. Il a souligné que " la finance est un secteur versatile, où les prix des obligations peuvent monter ou descendre rapidement en fonction d’éléments conjoncturels, parfois mineurs." Et qu'" il n’y a aucun problème concernant la baisse des obligations financières du Sénégal. La semaine dernière, j’avais fait un post là-dessus où les obligations étaient en hausse. "



L’économiste illustre ses propos avec l’exemple récent des tensions politiques au Sénégal. Il rappelle que lorsque le président sortant Macky Sall a annoncé le report des élections présidentielles, les obligations ont chuté. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a rétabli le calendrier électoral, ces mêmes obligations ont rebondi.



« Le marché financier est versatile et la finance est large. En une minute, les obligations peuvent monter et descendre. (...) Par exemple, quand Macky Sall a décidé de repousser les élections, les obligations ont baissé, et quand le Conseil constitutionnel a maintenu les élections, elles sont montées », a expliqué l'expert financier.



Selon le directeur général du 3FTP ( Fonds de Financement de la Formation Personnelle et technique), ces variations ne sont donc pas forcément le signe d’une crise profonde, mais plutôt d’un phénomène naturel du marché, influencé par l’actualité économique et politique.



Cette analyse contraste avec les inquiétudes soulevées par les agences de notation, qui insistent sur le fait que la situation budgétaire du Sénégal est plus fragile qu’annoncé, avec un ratio dette/PIB réévalué à 106 % en 2024, bien au-dessus des prévisions initiales de 77 %. La découverte d’investissements non déclarés financés par des emprunts extérieurs et des dettes bancaires nationales rend la situation plus préoccupante pour les investisseurs.



Pour Dr Babo Amadou Ba, cette situation ne remet pas en cause la solidité financière du Sénégal. " Ceux qui connaissent le marché financier savent que la baisse de la note n’a rien de grave. Une seule petite information peut faire baisser ou monter les obligations ", a-t-il clarifié.



En conclusion, Dr Babo Amadou Ba a estimé que ces baisses sont des mouvements de marché tout " à fait normaux."