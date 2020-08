Baisse du chiffre d'affaires des Services et du Commerce au mois de mai

L'agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) montre une diminution de l'activité du secteur tertiaire, au mois de mai 2020 avec une régression de 4,1 % du chiffre d'affaires des services en rythme mensuel. Cette situation est due par l'effet des baisses de ceux des "activités de service et de soutien de bureau " (-8,7%) , des services "information et communication "(-8,0%) et des "Activités de transports" (-3,3%).



Cette mauvaise baisse est réduite par les augmentations enregistrées dans les "Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives" (+41,8 %), les services d'Hébergement et Restauration "(+5,4 %) et les "Activités Spécialisées, scientifiques et techniques" (+4,0 %). Concernant le chiffre d'affaires du service de commerce, il y a eu une régression de 3,4%).