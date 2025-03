Baisse du prix du riz brisé : le ministre du Commerce annonce un renforcement des mesures de contrôle

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a présidé ce jeudi à Dakar une réunion du Conseil national de la Consommation. À l’issue des discussions, une nouvelle baisse du prix du riz brisé a été actée, fixant désormais le kilogramme à 350 Fcfa contre 410 Fcfa auparavant, soit une réduction de 60 Fcfa. Pour garantir l’application effective de cette mesure, le ministre a annoncé un renforcement des dispositifs de contrôle des prix sur l’ensemble du territoire.



« Le Conseil national de la Consommation a proposé un prix qui a été accepté par tous, c’est le prix de 350 Fcfa par kilogramme. Cela fait 60 Fcfa de réduction par rapport à janvier (410 Fcfa auparavant). C’est 22,5% de réduction. Le sac de riz qui coûtait pratiquement va coûter aux alentours de 17.000 Fcfa. Donc c’est une baisse de 5000 Fcfa pour le sac de riz », a déclaré le ministre du Commerce.



En plus des 1 000 volontaires déjà recrutés, les « Badiene Gokh » et les délégués de quartiers seront impliqués pour veiller à l’application des nouveaux tarifs.



« Nous sommes en train de renforcer le contrôle avec le recrutement de 1000 volontaires. Certains ont proposé d’augmenter le nombre par rapport à Dakar et d’autres régions pour pouvoir vérifier si les affichages sont faits et si les prix sont respectés. Les volontaires vont faire leur travail. Il y a aussi les Badiene Gokh et délégués de quartiers seront en appoint pour faire le contrôle sur place », a expliqué le ministre.



Et d’ajouter : « Les associations de consommateurs vont lancer une application en ligne qui va permettre à chaque Sénégalais de dénoncer les augmentations et de contacter le ministère ».



Par ailleurs, pour renforcer le suivi, l’État a décidé de créer 11 nouveaux services de contrôle économique. « Il y avait 33 services pour le contrôle économique pour 46 départements. Ce n’est pas suffisant. Nous allons avoir maintenant 11 nouveaux services pour les enquêtes économiques et pour le service de contrôle économique dans les régions », a annoncé Serigne Gueye Diop.



Avec tous ces moyens, le gouvernement veut non seulement réduire le prix du riz brisé, mais surtout s’assurer que cette baisse soit réellement appliquée partout au Sénégal.