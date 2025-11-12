Bakel : un ressortissant malien arrêté pour apologie du terrorisme

La Gendarmerie de Tambacounda, située à environ 466 km à l’est de Dakar, a procédé à l’interpellation d’un ressortissant malien pour apologie du terrorisme. Le mis en cause, Hndebé Key alias Bara Guillé ou encore Obama, est soupçonné d’être actif dans plusieurs groupes WhatsApp diffusant des contenus à caractère djihadiste.



Selon le quotidien L’Observateur, c’est une alerte qui a mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Cette information faisait état de la présence à Bakel, une localité proche de la frontière malienne, d’un individu proférant des propos hostiles à l’égard des autorités de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Sans se faire prier, les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie de Tambancounda se sont rendus dans le village de Sinthiou Dialinguel, commune de Bélé, pour procéder à l’interpellation de Bara Guilé.



L’exploitation minutieuse du téléphone du suspect a permis de confirmer les soupçons. Les enquêteurs y ont découvert de nombreuses vidéos de propagande terroriste exaltant les attaques meurtrières menées dans l’AES. Les gendarmes ont également établi que Hndebé Key entretenait des contacts réguliers avec Boubou Sow, l’un des administrateurs des groupes WhatsApp, établi au Mali.



En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont constaté dans les différents groupes WhatsApp du suspect des vidéos et audios justifiant les actes terroristes perpétrés dans l’AES. Devant le fait accompli, Hndebé Key a tenté de minimiser la portée de ses activités, expliquant que les groupes Whatsapp avaient pour but de «regrouper les Peuls du monde entier afin de les sensibiliser sur les stigmatisations» dont ils se sentiraient victimes de la part des Etats membres de l’AES.



À l’issue de l’enquête, et en raison des nombreux éléments accablants provenant de l’exploitation de son téléphone, Bara Guillé a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda pour apologie du terrorisme.

