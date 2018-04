Balla Gaye Gaye 2-Gris Bordeaux : le Cng s'engraisse en coupant 10 millions sur les reliquats

Le Comité national de gestion (Cng) de lutte commence sérieusement à frustré les lutteurs et leurs staffs avec ses coupures jugés trop sévères sur les reliquats des lutteurs, après les combats. Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux en ont fait les frais, après leur duel de samedi dernier.

Le "Tigre de Fass" a été délesté de 5,100 millions Fcfa, suite à une batterie de sanctions. A part l'assurance pour chaque lutteur qui est de 250 mille Fcfa, le surplus d'accompagnants qui s'élèvent à 77 personnes (10 000 par personne : 770 000 Fcfa) au lieu des 15 personnes autorisées, le dépassement du temps imparti pour le mystique de 33 minutes (10 000 par minute : 330 000 Fcfa), il y a les 3 avertissements qui lui ont coûté 15% de son reliquat de 20 millions.

Son manager, Khalifa Dia est outré par une telle sanction. C'est anormal. Le Cng nous a taxé une faute par deux. Les trois avertissements, c'est 15% et on est d'accord. Mais ils ont mis un autre 15% sur avertissement par forfait, je ne comprends pas du tout", a-t-il pesté dans "Les Echos" avant d'ajouter que le docteur Alioune Sarr et ses hommes devraient être plus indulgents envers les lutteurs.



Pour ce qui s'agit du "Lion de Guédiawaye", le Cng a pris 5,170 millions sur son reliquat de 20 millions Fcfa. Le dépassement de temps imparti pour la mystique 39 minutes (390 000 Fcfa), le surplus d'accompagnants évalué à 79 personnes (10 000 par personne : 790 000 Fcfa), un coup irrégulier taxé à 15%, soit 1. 875. 000 million Fcfa et l'introduction d'un récipient de plus de 10 litres dans l'arène, sanctionné à hauteur de 1. 875 000 million Fcfa, en plus de l'assurance de 250 000 Fcfa, ont fait perdre à Balla Gaye 2 la somme de 5,170 millions.