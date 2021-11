Ballon d'Or 2021 : Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo contre France Football

Toujours en course pour être Ballon d'Or en 2021, Cristiano Ronaldo sera une nouvelle fois dans le top 10. Lauréat en 2008, 2014, 2016 et 2017, le Portugais a cependant lâché un coup de gueule contre France Football qui organise le trophée et Pascal Ferré rédacteur en chef du magazine. Ce dernier a récemment révélé que Cristiano Ronaldo lui avait expliqué qu'il souhait finir avec plus de Ballons d'Or que Lionel Messi mais le Portugais a contesté cela.



«le dénouement d'aujourd'hui explique les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu'il déclarait que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de Ballon d'Or que Lionel Messi. Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d'Or. Et il a encore menti aujourd'hui en justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister [...] Je gagne toujours pour moi et pour les clubs que je représente, je gagne pour moi et pour ceux qui m'aiment. Je ne gagne contre personne.»