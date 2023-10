Ballon d’Or 2023 : le triomphe de Lionel Messi fait scandale

Le grand 8. Hier soir, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d’Or lors d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris. Une récompense logique pour certains qui estiment que le footballeur de 36 ans l’a bien mérité à la suite de son sacre au Mondial 2022 avec l’Argentine. Mais contrairement à l’année dernière, où le triomphe de Karim Benzema avait été unanimement salué, cette nouvelle victoire de la Pulga n’est pas juste aux yeux de tous.

En effet, certains estiment que Lionel Messi n’a pas dominé les débats de la tête et des épaules. C’est le cas en Espagne. Hier soir, les débats ont été enflammés à son sujet sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito. Un journaliste, visiblement outrée du succès de l’Argentin, a lâché : «Messi n’a pas été le meilleur du mois d’août (2022) à juin (2023) et il avait déjà remporté le Ballon d’Or de la Coupe du monde.»

Haaland soutenu en Norvège

Du côté de AS, on ne remet pas en question le triomphe de l’ancien joueur du PSG. Mais le média madrilène a publié un sondage avec la question suivante : "est-ce juste que Lionel Messi remporte le Ballon d’Or ?" Et les résultats sont sans appel. Sur plus de 16 000 personnes, 86% estiment qu’il ne le mérite pas. Pour le reste, 13% des votants jugent que son sacre est logique (1% ne se prononce pas. Mais qui aurait dû l’emporter.

Du côté de la Norvège, on a une petite idée. Deuxième au classement, Erling Haaland méritait d’être sacré. C’est en tout cas ce qu’écrit ce mardi le média local Aftenposten. "Bien plus qu’un "simple" buteur", titre la publication norvégienne avant d’ajouter : Ada Hegerberg l’a remporté la première fois qu’il a été décerné chez les femmes, en 2018. «Chez les hommes, depuis le début, il est totalement impensable qu’un Norvégien puisse un jour le recevoir ou participer aux discussions pour le faire. Nous en avions désormais deux (Haaland et Odegaard) parmi les 30 finalistes. L’un d’eux aurait dû gagner à mon avis.» Mais les votants ont tranché et l’absence du joueur de City au Mondial a certainement pesé. Il sera parmi les favoris l’an prochain.

Hier soir, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d’Or. Un nouveau sacre salué en grande partie mais qui ne fait pas l’unanimité.