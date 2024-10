Ballon d’Or 2024 : le Real Madrid annonce son boycott de la cérémonie

Le coup de théâtre se confirme. Furieux d’apprendre que Vinicius Jr ne remportera pas le Ballon d’Or 2024, le club merengue annonce qu’il va bel et bien boycotter la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet.



Tous ceux qui reprochaient à la cérémonie du Ballon d’Or de n’offrir aucun suspens vont être ravis de la cuvée 2024. Jusqu’à cet après-midi, personne n’imaginait l’incroyable scénario qui se confirme d’heure en heure.



Auteur du doublé Liga-ligue des Champions avec le Real Madrid, Vinicius Junior était annoncé comme le grand favori. Vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Rodri était considéré comme un valeureux concurrent, tout comme Dani Carvajal, qui a pourtant remporté la C1 et le Championnat d’Europe. Mais l’histoire devait sacrer le Brésilien.



Ça, c’était avant qu’une poignée de journalistes n’annonce les doutes du clan de la star merengue. La rumeur s’est propagée comme une trainée de poudre avant la confirmation de la presse espagnole : le Real Madrid ne se rendra pas à Paris. Ce que le club a annoncé officiellement. «Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté», a indiqué le club madrilène à l’AFP.



Furieux d’apprendre le résultat, Florentino Pérez et tout le club ont décidé de boycotter la cérémonie en soutien à leur joueur. Au total, 50 personnes du club avaient prévu de s’envoler pour la capitale française.



Marca affirme d’ailleurs que la chaine de télévision officielle de la Casa Blanca a annulé la programmation spéciale Ballon d’Or qui devait durer cinq heures. Le quotidien ajoute que les premiers doutes sont apparus dès le matin quand les premières rumeurs sont arrivées à Valdebebas. Un choc puisque les Merengues avaient eu des échos samedi soir leur assurant la victoire de Vinicius Jr. Tomas Roncero, célèbre journaliste pour AS et supporter déclaré de la Casa Blanca n’a pas caché non plus son amertume.





Avec Footmercato