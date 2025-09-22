Réseau social
Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma remporte le trophée Yachine



Le meilleur gardien du monde pour la saison 2024-2025 se nomme Gianluigi Donnarumma. Déterminant dans le premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le nouveau portier de Manchester City remporte le Trophée Yachine pour la deuxième fois de sa carrière après 2021.
 
L'Italien succède à Emiliano Martinez, double tenant du titre, qu'il devance, tout comme Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels et Yann Sommer.
Moussa Ndongo

Lundi 22 Septembre 2025 - 22:31


