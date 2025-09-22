Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma remporte le trophée Yachine

Le meilleur gardien du monde pour la saison 2024-2025 se nomme Gianluigi Donnarumma. Déterminant dans le premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le nouveau portier de Manchester City remporte le Trophée Yachine pour la deuxième fois de sa carrière après 2021.



L'Italien succède à Emiliano Martinez, double tenant du titre, qu'il devance, tout comme Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels et Yann Sommer.