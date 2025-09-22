Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal remporte le Trophée Raymond Kopa

L’attaquant de Barcelone, Lamine Yamal, finaliste du Ballon d’Or, a été sacré lundi meilleur jeune de la saison 2024-25 en remportant le trophée Raymond Kopa, devançant le Parisien Désiré Doué.



Yamal a joué un rôle déterminant dans la remarquable saison du FC Barcelone, inscrivant 18 buts et délivrant 25 passes décisives toutes compétitions confondues, et contribuant aux succès du club en Liga et en Coupe du Roi.

