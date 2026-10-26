Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026

Indécise, la 70e édition du Ballon d’Or vient de rendre son verdict. Harry Kane succède à Ousmane Dembélé et remporte le trophée en 2026 ce lundi 26 octobre à Londres.
Alignant les buts avec 73 réalisations en 65 matches sur l’année, le buteur anglais a gagné la Bundesliga avec le Bayern Munich et a été 3e de la Coupe du monde.
Harry Kane remporte le trophée devant Mbappé (2e) et Lamine Yamal (3e).
Alignant les buts avec 73 réalisations en 65 matches sur l’année, le buteur anglais a gagné la Bundesliga avec le Bayern Munich et a été 3e de la Coupe du monde.
Harry Kane remporte le trophée devant Mbappé (2e) et Lamine Yamal (3e).
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