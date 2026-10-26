Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026

Indécise, la 70e édition du Ballon d’Or vient de rendre son verdict. Harry Kane succède à Ousmane Dembélé et remporte le trophée en 2026 ce lundi 26 octobre à Londres.



Alignant les buts avec 73 réalisations en 65 matches sur l’année, le buteur anglais a gagné la Bundesliga avec le Bayern Munich et a été 3e de la Coupe du monde.



Harry Kane remporte le trophée devant Mbappé (2e) et Lamine Yamal (3e).