Mondial 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye assistera au match Sénégal-France

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, assistera à la première rencontre du Sénégal à la Coupe du monde 2026, qui opposera les « Lions » à la France le 16 juin prochain à New Jersey, aux États-Unis.



Selon un communiqué publié à l’issue d’une réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), l’ambassadeur du Sénégal à Washington a confirmé la présence du chef de l’État pour ce premier choc du groupe I.



Dans cette même poule, le Sénégal affrontera également la Norvège ainsi que le vainqueur des barrages intercontinentaux opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.