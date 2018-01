Ballon d’or CAF: le lauréat sera connu ce soir

​Cette année, c’est l’Egyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Aubameyang qui sont en lice pour le « Joueur africain de l’année » tandis que la nigériane Asisat Oshoala, la Camerounais Gabrielle Onguene et la Sud-africaine Chrestina Kgatlana se battent pour celle de « Joueuse de l’année ».



Pour l’occasion, l’instance continentale a décidé d’inviter tous ceux qui ont été primés « Joueur africain de l’année » depuis 1992. La CAF a mis les petits plats dans les grands en invitant les anciens Ballons d’Or, Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya Touré et bien entendu El Hadji Diouf (2 fois).