BallonDor2019 - Matthias De Ligt remporte le trophée Kopa du meilleur jeune

Tout sourire, Matthijs De Ligt a débarqué sur la scène du théâtre du Châtelet pour recevoir le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Le Néerlandais de 20 ans, qui a signé à la Juventus Turin à l'été 2019, a été récompensé pour sa saison folle, où il aura notamment atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec l'Ajax Amsterdam.



Le défenseur succède à Kylian Mbappé, premier lauréat du Trophée Kopa en 2018, et il y a une forme de logique. Comme l'attaquant du PSG, De Ligt est un prodige. Fort dans les airs et dans la relance, le natif de Leiderdorp a réalisé une année 2019 incroyable. Au-delà du titre de champion des Pays-Bas, l'ancien capitaine de l'Ajax a incarné le renouveau continental de l'équipe néerlandaise, magnifique face au Real Madrid et à la Juventus Turin en huitièmes et quarts de finale de la C1.



C'est son coup de tête à Turin qui a qualifié l'Ajax en demi-finale de C1 - l'Ajax a ensuite chuté face à Tottenham - et peut-être accéléré son transfert à la Juve. À seulement 20 ans, le Néerlandais est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde et, ce lundi, à Paris, il a inscrit son nom au palmarès du Trophée Kopa, en plus d'avoir terminé 15e du Ballon d'Or. Il devance Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Joao Félix (Benfica Lisbonne/Atlético de Madrid).



L’Equipe