#Ballond'Or - Habib Béye peiné et déçu: "Il est Africain, et c'est pour ça qu'il est 4ème" (Vidéo)

On connaît enfin le lauréat de la cérémonie du Ballon d'Or 2019 à Paris. En effet, Léo Messi a remporté son sixième Ballon d'Or en devançant Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. L'attaquant sénégalais n'a donc pas terminé sur le podium malgré sa superbe saison.



Une 4e place qui a fait sortir Habib Béye, consultant à Canal+ de ses gongs, estimant que c'était un scandale de voir le joueur de Liverpool aussi mal classé. Pour lui, parce que tout simplement Sadio est Africain.



"Peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l'histoire ? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde ? Oui. Peut-on juger que Messi a fait la meilleure saison en 2019 ? Non. Messi a sombré en demi-finale de la LDC à Anfield pendant que Mané et les autres allaient en finale et gagnaient la LDC. Quand tu vois tout ce que Mané a gagné cette saison, le fait qu'il soit classé à la 4ème place, c’est un scandale. Il est Africain, et c'est pour ça qu'il est 4ème".