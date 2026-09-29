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Bambey : le ministre Boubacar Camara invite les étudiants à préserver les infrastructures mises à leur disposition



Bambey : le ministre Boubacar Camara invite les étudiants à préserver les infrastructures mises à leur disposition
En marge de la livraison d’un pavillon universitaire de 1000 lits et d’un restaurant de 1000 places, ce mardi 29 septembre 2026 à Bambey, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, a invité les étudiants à prendre soin des infrastructures mises à leur disposition.

« Tout franc investi pour l’amélioration des conditions de vie des étudiants constitue un investissement pour la préparation des hommes et des femmes qui vont transformer ce pays », a-t-il déclaré.

Le ministre a toutefois rappelé que l’amélioration des conditions d’études reste un processus de longue haleine. « Ce travail est un travail de longue haleine. Cela ne se fera pas en un jour », a-t-il souligné, assurant que les pouvoirs publics poursuivront progressivement les investissements afin de répondre aux besoins des universités.

Boubacar Camara a également salué la livraison des nouvelles infrastructures de l’université Alioune Diop de Bambey, notamment les 1 000 lits, le restaurant universitaire et le centre médico-social.
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Moussa Ndongo

Mardi 29 Septembre 2026 - 23:18


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