Sécurité alimentaire : comment l’intelligence spatiale révolutionne la cartographie agricole au Sénégal

Un nouvel outil d’intelligence artificielle baptisé Tessera, développé par l'Université de Cambridge, prouve son efficacité pour cartographier les cultures des petites exploitations au Sénégal, selon une étude publiée le 29 septembre 2026 dans la revue Environmental Research: Food Systems.



Face aux menaces climatiques accrues par un épisode El Niño historiquement intense, cette technologie open-source analyse les images satellites pour suivre l'évolution des parcelles. Lors des tests dans le bassin arachidier, l'outil s'est avéré plus précis que les méthodes actuelles dans 84 % des cas, tout en étant beaucoup moins gourmand en ressources informatiques.



Pour les organisations humanitaires et les gouvernements, cette innovation représente une avancée majeure pour anticiper les risques de famine sans dépendre de coûteuses collectes de données au sol.



Ce nouvel outil algorithmique open-source offre une méthode alternative, précise et économique pour cartographier les parcelles des petits exploitants à partir d'images satellites.



Le projet répond à un défi humanitaire majeur dans une région où l'agriculture est dominée par de micro-exploitations.



Selon les auteurs de l'étude, une cartographie précise est indispensable car la connaissance des cultures permet une « prise de décision éclairée aux échelles régionale, nationale et mondiale, susceptible d'assurer la survie des populations vulnérables ». Jusqu'à présent, les estimations reposaient sur des relevés de terrain lents et laborieux ou sur des analyses informatiques propriétaires très coûteuses.



Sur le plan technique, Tessera condense une année d'images satellitaires en « représentations vectorielles » qui tracent l'évolution du terrain pour générer des cartes à grande échelle. Lors des tests, ce modèle a surpassé les standards actuels et a rivalisé avec l'algorithme « AlphaEarth » de Google DeepMind, tout en se distinguant par sa nature publique et sa capacité à être réutilisé d'une année sur l'autre sans nécessiter de nouvelles collectes de données sur le terrain.



Bien que les scientifiques pointent quelques limites, notamment une baisse de précision face aux parcelles combinant plusieurs cultures secondaires, l'impact social reste immense. Ube chercheuse défendu la portée humanitaire de cette innovation en déclarant : « L’un des grands atouts de cette technologie n’est pas sa perfection, mais son incroyable accessibilité. C’est un pas vers une plus grande démocratisation des données géospatiales».