Nigéria : L'armée sauve 41 passagers d'un bus reliant le Sénégal à Kano

L'armée nigériane sauve 41 passagers d'un bus reliant le Sénégal à Kan. Quarante et un voyageurs effectuant la liaison entre le Sénégal et l'État de Kano ont été secourus par l'armée nigériane après une tentative d'enlèvement de masse dans l'État de Zamfara.



Selon les médias nigérians, le bus transportant les passagers est tombé en panne sur l'axe de Tsafe, exposant les occupants à des bandes armées.



D'après le communiqué des autorités militaires relayé par la presse locale, « les bandits ont pris avantage de la situation et ont tenté de déplacer les occupants vers la zone environnante. »



Alertées par des renseignements, les forces de l'opération conjointe se sont rapidement déployées sur les lieux.



L'intervention rapide des troupes a permis de repousser les ravisseurs grâce à une puissance de feu supérieure. L'armée a confirmé que « les troupes ont promptement mobilisé leurs éléments et engagé le groupe armé », libérant sains et saufs les 24 hommes, 10 femmes et 7 enfants composant le groupe.



La police n’a pas précisé les nationalités des voyageurs.