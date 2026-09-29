Mort de Babacar Welle en Espagne : HSF demande toute la lumière

Horizon Sans Frontières (HSF) exprime sa « profonde consternation » après la mort de Babacar Welle, un ressortissant sénégalais de 46 ans, décédé le 28 septembre à Hondarribia, au Pays basque espagnol, après avoir été atteint par des tirs de la police.



Dans un communiqué signé par son président Boubacar Sèye, HSF indique que, selon la version des autorités espagnoles, les policiers intervenaient à la suite d’une menace impliquant une arme blanche.



D’après l’organisation, une enquête est en cours pour établir précisément les circonstances du drame.



Face à cette situation, Horizon Sans Frontières appelle à « la vérité, à la transparence et à la sérénité ».



L’organisation estime que l’enquête doit permettre d’établir les circonstances exactes de l’intervention policière et de déterminer les conditions ayant conduit à la décision de faire usage d’une arme à feu.



HSF demande également que la famille de Babacar Welle soit pleinement informée et accompagnée par les autorités espagnoles ainsi que par les services consulaires sénégalais.



Tout en reconnaissant l’émotion suscitée par ce décès au sein de la communauté sénégalaise et son exigence de justice, l’organisation appelle à la retenue.



« Nous comprenons l’émotion de la communauté sénégalaise et son exigence de justice, mais nous appelons à éviter tout jugement avant les conclusions de l’enquête », conclut Boubacar Sèye.



