Éliminatoires CAN 2027 : excellente opération pour la Côte d’Ivoire et le Mali, le Cameroun accroché

Après les matches de 18h, place aux rencontres de 21h des éliminatoires de la Cope d’Afrique des Nations 2027. Dans le groupe A, après le succès du Maroc face au Lesotho (2-0), le Gabon voulait se refaire la cerise contre le Niger.



C’est chose faite grâce à un but de l’attaquant du Los Angeles FC, Denis Bouanga, et un de Rody Junior Effaghe. Une victoire 2-0 qui place le Gabon à la deuxième place du classement. Dans le groupe C, la Côte d’Ivoire avait elle aussi l’occasion de faire le break après la deuxième victoire de rang de la Gambie face au Ghana (4-2). Deux buts de Yann Gboho et de Bazoumana Toure ont suffi à faire le bonheur des Éléphants (2-0) qui rejoignent les Scorpions en tête du classement avec 6 points chacun.



Avec 0 point, la Somalie et le Ghana sont plus que jamais en grand danger.



Dans le groupe F, le Bénin a bataillé pour se défaire de la Mauritanie (2-1) et reprend la première place au Burkina Faso. Dans la poule G, le Cameroun a manqué une belle opportunité de conforter sa place de leader du groupe. Menés dès la 24e minute, les Lions Indomptables ont réussi à arracher le point du nul au Congo grâce à un but contre son camp de Melvin Zinga peu avant l’heure de jeu.



Le Cameroun conserve la première place, mais ne compte plus qu’un point d’avance sur les Comores et la Namibie. Enfin, le Mali a rejoint le Rwanda en tête du groupe K (6 points chacun) après sa victoire au Libéria (1-0).





Les résultats des matches de 21h :





Gabon - Niger : 2-0





Somalie - Côte d’Ivoire : 0-2





Bénin - Mauritanie : 2-1





Congo - Cameroun : 1-1





Libéria - Mali : 0-1