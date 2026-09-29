JOJ de Dakar 2026 : le défi record de la délégation espagnole

L’Espagne alignera une délégation de 44 athlètes âgés de 15 à 18 ans aux Jeux olympiques de la jeunesse d’été de Dakar 2026, avec une nette domination féminine comprenant 33 femmes et 11 hommes engagés dans 14 disciplines.



L'Espagne sera représentée en athlétisme, danse sportive, beach handball, boxe, cyclisme, gymnastique artistique, lutte de plage, aviron de mer, rugby à sept, taekwondo, tennis de table, tir à l'arc, triathlon et voile. Elle ne participera pas aux compétitions de badminton, baseball à 5, basketball 3x3, équitation, escrime, futsal, judo, natation, skateboard, beach-volley ni wushu.



Par ailleurs, 10 sports feront l'objet d'un programme de sensibilisation unique visant à susciter l'intérêt et à encourager la pratique sportive chez les jeunes du pays hôte et de la région.



Cette quatrième édition marque un tournant historique en constituant « la première fois de l'histoire qu'un pays africain organise une compétition olympique », tout en garantissant une parité totale entre les genres. Fort de ses résultats précédents, le Comité olympique espagnol indique que « la délégation espagnole ambitionne de faire mieux que les 15 médailles remportées lors de la précédente édition » de Buenos Aires.