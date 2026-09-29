Patrick Vieira après le match contre l'Éthiopie : « Je suis satisfait de la façon dont on a géré ces moments faibles»

Le Sénégal s’est imposé face à l’Éthiopie (1-0), ce mardi à Bahir Dar, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les “Lions” signent ainsi leur première victoire sous l’ère Patrick Vieira, qui a salué les progrès de son équipe.



En conférence de presse, le sélectionneur a particulièrement apprécié la capacité de ses joueurs à gérer les moments difficiles de la rencontre. « C’était un match très compliqué, je le savais. J’ai discuté avec certains joueurs qui ont beaucoup d’expérience. Il n’y a pas de match facile. Mais je suis content de la manière dont on a su faire dos rond pour gérer ces moments difficiles. Et je pense que ça, c’est une amélioration par rapport au dernier match joué. C’est très encourageant », a-t-il souligné.



Patrick Vieira estime que certains aspects devront encore être corrigés. « Maintenant, il y a des choses qu’on doit améliorer : la gestion de ces moments forts et de ces moments faibles. Mais encore une fois, je pense qu’on peut être plus agressifs dans cet aspect offensif pour concrétiser les occasions qu’on est en train de se créer. Mais globalement, je suis satisfait de la façon dont on a géré ces moments faibles », a conclu le sélectionneur.



Dans le même temps, le Mozambique a dominé le Soudan (4-1), ce mardi au stade de Zimpeto, et s’est hissé à la première place du groupe J. Avec 4 points et une différence de buts de +3, les Mambas devancent le Sénégal, vainqueur de l’Éthiopie (1-0).



Le Sénégal, deuxième (4 pts, +1), recevra le Soudan, troisième (3 pts), en novembre prochain. Déjà battus à deux reprises, les Éthiopiens se retrouvent en mauvaise posture.



Après ces deux matchs éliminatoires, la Sénégal mettra le cap sur Marseille, où elle affrontera les Comores, dimanche 4 octobre, en match amical au stade Vélodrome.