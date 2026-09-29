Sénégal : Déthié Fall annonce l'installation de 10100 lits dans les universités d’ici fin 2026

Les ministres des Infrastructures, Déthié Fall, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, ont procédé, ce mardi 29 septembre 2026 à Bambey, à la livraison d’un pavillon universitaire de 1000 lits et d’un restaurant de 1000 places.



À cette occasion, Déthié Fall a annoncé qu’un programme d’urgence visant à installer 10100 lits dans les universités sera exécuté d’ici la fin de l’année. « Le chef de l’État a un programme de livraison de 10 100 lits d’ici la fin de l’année », a-t-il déclaré, rappelant que le président de la République avait réceptionné, le 29 août dernier, 2100 lits à l’université Amadou Makhtar Mbow (UAM) de Diamniadio.



Le programme prévoit également 1000 lits supplémentaires pour chacune des universités de Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Matam. Il comprend aussi 6000 lits destinés aux six universités du contrat « Tett Contractor », dont 2100 lits pour l’UAM, et 2000 lits pour les cités universitaires de Tambacounda et Matam.



Au-delà des lits, le ministre a annoncé la livraison de sept restaurants universitaires totalisant 7 000 places. De nouveaux restaurants sont également prévus dans les universités de Ziguinchor, Thiès, Kaffrine, Fatick, Matam, Tambacounda et Kaolack.



Le ministre des Infrastructures a appelé les entreprises engagées dans les contrats avec l’État à prendre « toutes les dispositions nécessaires à temps » afin de respecter les délais et d’assurer la qualité des ouvrages.



À Bambey, Déthié Fall a par ailleurs annoncé le lancement d’un programme de cinq lots destiné à renforcer les capacités d’accueil pédagogique de l’Université Alioune Diop. « Rien que pour ce programme qu’on lance aujourd’hui, ça porte sur un coût de 45 milliards FCFA, touchant plus de six universités nationales », a-t-il indiqué.

