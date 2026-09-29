Ziguinchor : après le vol d’un coffre-fort de 20 millions FCFA, deux suspects tombent

Le Poste de police de Yamatogne a interpellé et conduit au parquet un individu pour vol avec effraction.



Selon la Police nationale, c’est le jeudi 24 septembre 2026, vers 11 heures, qu' un entrepreneur s’est présenté au poste de police de Yamatogne, à Ziguinchor. Il a déclaré avoir été victime d’un cambriolage avec effraction à son domicile, commis dans la nuit du 19 au 20 septembre 2026. Les auteurs ont dérobé un coffre-fort contenant 20 000 000 FCFA et 800 euros, ainsi que des documents, des montres et des parfums.



Le jour de la déclaration, un déplacement au quartier Colobane a permis de retrouver une partie des documents volés en possession du plaignant. Ce dernier a indiqué que ces documents lui auraient été remis par le sous-délégué, qui les aurait reçus de la femme de ménage. Selon le délégué, deux enfants mineurs les auraient ramassés, avec le coffre-fort, dans un bâtiment en construction.



Selon la Police, l’exploitation du renseignement opérationnel et une descente des éléments de la Brigade de recherche (BR) dans les environs immédiats du domicile ont permis d’interpeller deux suspects se trouvant sur les lieux à bord d’une moto Jakarta. Ils ont immédiatement été conduits au poste de police.



Interrogés tour à tour, l’un des mis en cause a formellement reconnu les faits. Il a affirmé que lui et son acolyte avaient dérobé le coffre-fort dans la nuit du 19 au 20 septembre 2026.



Selon ses déclarations, son complice aurait profité de l’absence de la femme de ménage pour s’introduire dans la chambre du plaignant, située au premier étage, afin de s’emparer du coffre-fort. Il l’aurait ensuite invité à transporter l’objet volé dans un bâtiment en construction, où ils ont utilisé un arrache-clou pour l’ouvrir. Il a enfin reconnu avoir vendu les montres de valeur qui s’y trouvaient.