Bande de Gaza: trois otages libérées, les premiers camions d'aide arrivent

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur officiellement ce dimanche matin 19 janvier à 9h15 TU. Les premiers camions d'aide n'ont pas tardé à entrer dans la bande de Gaza. Trois otages israéliennes ont été libérées.



Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur à 9h15 TU ce dimanche matin. Peu de temps avant, l'armée israélienne a mené des raids meurtriers dans la bande de Gaza, faisant une dizaine de morts.



Les premiers camions d'aide humanitaire sont entrés dans Gaza quelques minutes après le début du cessez-le-feu, a indiqué dimanche un responsable de l'ONU.

Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés, dans une première phase étalée sur six semaines. En échange, Israël va libérer 737 prisonniers palestiniens. Ce dimanche, il est question d'une première libération de 95 détenus palestiniens. Trois otages israéliennes ont été libérées. La prochaine libération d'otages samedi 25 janvier, selon un dirigeant du Hamas