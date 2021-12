Banditisme à Mbour: la police démantèle le gang qui tentait de violer les femmes

Les policiers du commissariat central de Mbour ont démantelé le gang de cambrioleurs récidivistes qui tentaient également de violer des femmes. Selon des informations de « L’As », M. Diallo et B. Fall, auteurs de plusieurs crimes commis sur la Petite Côte, sont finalement tombés dans les filets des forces de l’ordre.



D’après le journal, une série de cambriolages et de tentatives de viol ont été commis à Mbour au cours des mois de novembre et de décembre par les deux mis en cause. Leur modus operandi consistait à repérer des maisons avant d'y pénétrer tard la nuit pour les cambrioler et violer les femmes retrouvées sur les lieux.



Alertés par les habitants de la zone suite à une série de plaintes et de complaintes, les enquêteurs se sont mis activement à la recherche des deux malfrats M. Diallo et B. Fall. Ces derniers avaient pris la fuite pour échapper à la prison, mais ils ont été finalement appréhendés.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de moyens de transport, détention d’arme blanche et tentative de viol, M. Diallo et B. Fall ont été présentés hier mercredi au procureur du tribunal de Grande instance de Mbour.