Banditisme à l’école Kaba Sall de Thiès: 8 salles de classes saccagés, des manuels volés et des cahiers déchirés

L’école élémentaire Kaba Sall du quartier Hersent de Thiès, ville située à 70 km de Dakar, a été vandalisée dans la nuit de lundi 30 au mardi 31 mars 2020. Huit (8) salles de classes ont été saccagées. Les vandales ont détruit les imprimés de compositions et de devoirs avant d’emporter avec eux des manuels scolaires.



Selon L’Observateur, au réveil mardi, l’établissement a été méconnaissable et son décor a plongé toute la communauté éducative dans une profonde tristesse, avec un désordre indescriptible, la cour et le sol de certaines classes jonchés de papiers.



Une enquête a été aussitôt ouverte pour traquer les fauteurs de troubles.