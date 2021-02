Banlieue de Dakar : Une bande de malfaiteurs arrêtée dans un appartement à Guediawaye

Une bande de malfaiteurs, auteure de plusieurs cambriolages a été arrêtée par la police à Guédiawaye, au terme d’une semaine de filature. La bande est dirigée par Pape Thioune, il a été surpris dans un appartement avec sa concubine et des membres de sa bande. De l’argent en espèces et plusieurs téléphones portables ont été découverts.



La perquisition faite par les policiers, dans l’appartement lequel les malfaiteurs s’étaient retranchés, s’est soldée par la découverte de 4 couteaux, des têtes de biches utilisées dans les cambriolages pour dénoncer les portes les plus résistantes, de l’argent en espèces pour un montant de 800.000 FCFA et quatre coupures de 1000 francs guinéens , sans compter un lot de téléphones portables.



Au cours des investigations, les policiers ont découvert que Pape Thioune qui a longtemps vécu avec sa concubine, la faisant participer aux différents cambriolages, s’apprêtait à lui passer la bague au doigt.

En attendant leur conduite au parquet, Pape Thioune, sa concubine et les 4 autres membres de la bande ont été placés en garde à vue au commissariat de la police de Guediawaye.