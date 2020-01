Banlieue de Dakar: un célèbre baron de la drogue se fracture les jambes lors d’une chute

Un célèbre baron de la drogue, C. Dramé s’est fracturé les deux (2) jambes après avoir sauté du 2e étage, pour s’échapper aux agents de terrain du commissaire de police Ibrahima Diouf, lors de l’opération Coup de poing au quartier Afia 3 de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise.



Selon nos confrères du journal « Les Echos », les limiers ont surpris le dealer en train de griller des joints dans la chambre. Les choses se sont déroulées dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2020, vers 01h du matin. En effet, suite à une dénonciation, anonyme faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic discret de chanvre indien, le commissaire Diouf envoie des agents infiltrés en vue de procéder à des vérifications nécessaires.



Ainsi, il concocte un dispositif d’intervention qui s’est rendu sur les lieux. Sur place, les agents de patrouilles tombent sur un groupe de neuf (9) individus dont le dealer. Paniqué, le dealer profite de la mêlée, s’empare de son sac contenant de la drogue et se jette dans le vide en passant par la fenêtre de la chambre sise au deuxième étage et se casse les deux jambes.



Mais deux flics guetteurs, postés devant l’immeuble, l’aperçoivent, accourent vite et lui passent les menottes. Après une fouille corporelle du dealer, les policiers saisissent 25 joints d’herbe prohibée et 125g en vrac sur lui. Ils devraient tous être déférés ce lundi 20 janvier au parquet du palais de justice de Pikine/Guediawaye, pour "offre et cession de chanvre indien et détention et usage collectif".