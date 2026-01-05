Banlieues dakaroises : 105 personnes interpellées, 217.000 FCFA recouvrés dans une opération Police-Gendarmerie

Une action conjointe Police-Gendarmerie a permis d’interpeller dans plusieurs banlieues de Dakar 105 personnes, dont "50 pour vérification d'identité, cinq (05) pour nécessité d'enquête, 31 pour ivresse publique, trois (03) pour produits cellulosiques, quatre (04) pour détention de chanvre indien, un individu pour détournement de mineur", ainsi que deux (02) mis en cause pour "homicide et blessures involontaires", suite à un accident. l'opération a été mené dans la nuit du 03 au 04 janvier 2026, de 21h à 5h du matin.



Selon le communiqué de la Police nationale, l’opération a démarré au commissariat de Thiaroye, s’est poursuivie à Mbeubeuss, puis à Malibou, avant de prendre fin à la gare des Beaux-Maraichers, toutes des localités de la banlieue dakaroise. 217 000 FCFA ont été recouvrés au titre des amendes forfaitaires, pendant que 80 motos et 15 véhicules étaient immobilisés. 19 mises en fourrière et 182 pièces administratives ont aussi été saisies.



Cette action conjointe Police-Gendarmerie a mobilisé un dispositif de 248 éléments (dont 100 du Groupement mobile d’intervention, 130 de la direction de la Sécurité publique et des escadrons motorisés de la Gendarmerie), appuyés par 28 véhicules et 02 drones de surveillance.