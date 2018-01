Barça : Coutinho "nerveux" pour sa première

Transféré cet hiver de Liverpool au FC Barcelone pour 160 millions d'euros, Philippe Coutinho 25 ans, a fait ses grands débuts sous les couleurs catalanes jeudi contre l'Espanyol Barcelone (2-0), en Coupe du Roi. Après la rencontre, le milieu de terrain brésilien est revenu sur sa première.

« Cela a été une soirée très spéciale pour moi, je ne vais pas l'oublier, a confié l'Auriverde au micro de la chaîne du club. Tous les supporters et tous les joueurs m'ont très bien accueilli et m'ont beaucoup aidé. J'étais un peu nerveux et anxieux, mais ensuite, je me suis calmé et j'ai pu m'adapter au jeu. Je suis très heureux d'avoir disputé mes premières minutes de jeu avec ce club et ému de la manière dont j'ai été accueilli. »

Prochain rendez-vous pour le Barça et Coutinho, dimanche (20h45) contre Alaves en championnat.